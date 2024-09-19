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  • Гордон Хэйворд: «В «Бостоне» мы соревновались друг с другом и старались добиться индивидуального успеха»
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Гордон Хэйворд: «В «Бостоне» мы соревновались друг с другом и старались добиться индивидуального успеха»

Гордон Хэйворд высоко оценивает будущее «Оклахомы».

Бывший баскетболист согласен с тем, что «Тандер» могут повторить успешный путь «Селтикс» последних лет.

«Абсолютно точно. У них есть компоненты и достаточный уровень таланта. Но им придется понять, как точно все это совместить. Нужно сработаться в качестве команды, соревноваться вместе. В «Бостоне» мы практически соревновались друг против друга, старались опередить одноклубников, добиться индивидуального успеха. У «Оклахомы» также очень талантливые баскетболисты. Шэй Гилджес-Александер – Топ-5 игрок лиги. Но Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс, ядро состава и культура команды – все нацелено на общую победу. Пока они сохраняют этот настрой, все возможно.

Не думаю, что им чего-то не хватает. Осталось только набрать опыт, который придет с практикой. Прошлый год был очень успешен с этой точки зрения. Они будут становиться все лучше и лучше. Единственное, что нельзя предсказать, это травмы. Надо оставаться здоровыми», – заключил Хэйворд.

Форвард завершил игровую карьеру, играя за «Тандер». Хэйворд выступал в составе «Бостона» три сезона с 2017 по 2020 год.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DraftKings
logoБостон
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoГордон Хэйворд
logoШэй Гилджес-Александер
logoЧет Холмгрен
logoДжейлен Уильямс
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