Микэл Бриджес: «Я в команде с кучкой психов. И я счастлив»

Микэл Бриджес прокомментировал ожидания от нового сезона

28-летний форвард присоединился к друзьям из Виллановы в «Никс» этим летом.

Бриджес пообщался с фанатами «Нью-Йорка » на живом выпуске Roommates Show в Центральном парке.

Зрители встречали упоминания «Нетс» недовольным гулом.

«Вам надо отдать должное «Бруклину ». Там я стал лучше, разнообразил свою игру.

У меня получилось очень долгое межсезонье. Весь извелся в ожидании. Готов начать прямо сейчас. Я в форме. Слишком большой перерыв.

В моей новой команде кучка психов. Счастлив быть здесь», – признался форвард.