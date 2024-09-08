Микэл Бриджес: «Я в команде с кучкой психов. И я счастлив»
Микэл Бриджес прокомментировал ожидания от нового сезона
28-летний форвард присоединился к друзьям из Виллановы в «Никс» этим летом.
Бриджес пообщался с фанатами «Нью-Йорка» на живом выпуске Roommates Show в Центральном парке.
Зрители встречали упоминания «Нетс» недовольным гулом.
«Вам надо отдать должное «Бруклину». Там я стал лучше, разнообразил свою игру.
У меня получилось очень долгое межсезонье. Весь извелся в ожидании. Готов начать прямо сейчас. Я в форме. Слишком большой перерыв.
В моей новой команде кучка психов. Счастлив быть здесь», – признался форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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