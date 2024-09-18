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Мать первого ребенка Пи Джей Вашингтона приняла ислам и сообщила о бедственном финансовом положении

Бриттани Реннер рассказала о финансовых затруднениях.

Блоггер и актриса родила сына от форварда «Далласа» Пи Джей Вашингтона в 2021 году. Молодые родители расстались вскоре после этого. Вашингтон женился на матери своего второго ребенка в прошлом году.

Этим летом Реннер приняла ислам.

«Прежде всего, Аллаху акбар.

В моем внутреннем мире произошло много изменений, в результате чего мой внешний мир полностью разрушился. Не знаю, где я буду жить, как я буду обеспечивать своего сына. Но Аллах сделал многое для меня и поможет мне снова.

Мне не нужно ни пенни больше, чем необходимо. Потому что я способна на многое с небольшими ресурсами», – поделилась Реннер в соцсетях.

У Вашингтона осталось два года по текущему контракту с «Далласом». Форвард заработает 15,5 миллиона долларов в следующем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Бриттани Реннер
светская хроника
logoДаллас
logoНБА
logoПи Джей Вашингтон
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