Мать первого ребенка Пи Джей Вашингтона приняла ислам и сообщила о бедственном финансовом положении
Бриттани Реннер рассказала о финансовых затруднениях.
Блоггер и актриса родила сына от форварда «Далласа» Пи Джей Вашингтона в 2021 году. Молодые родители расстались вскоре после этого. Вашингтон женился на матери своего второго ребенка в прошлом году.
Этим летом Реннер приняла ислам.
«Прежде всего, Аллаху акбар.
В моем внутреннем мире произошло много изменений, в результате чего мой внешний мир полностью разрушился. Не знаю, где я буду жить, как я буду обеспечивать своего сына. Но Аллах сделал многое для меня и поможет мне снова.
Мне не нужно ни пенни больше, чем необходимо. Потому что я способна на многое с небольшими ресурсами», – поделилась Реннер в соцсетях.
У Вашингтона осталось два года по текущему контракту с «Далласом». Форвард заработает 15,5 миллиона долларов в следующем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Бриттани Реннер
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