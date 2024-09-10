Пи Джей Вашингтон: «В финале «Далласу» не хватило последовательности»

Пи Джей Вашингтон назвал причину поражения «Далласа» в финале против «Бостона».

«В финале «Далласу » не хватило последовательности, вот в чем дело. В решающий момент мы играли не так, как в первых трех раундах.

Для нас это был очень полезный опыт. Все рады вернуться к работе, и все хотят снова взобраться на эту вершину», – заявил форвард «Мэверикс».

В финальной серии плей-офф-2024 «Мэверикс» уступили со счетом 1-4.