Пи Джей Вашингтон: «В финале «Далласу» не хватило последовательности»
Пи Джей Вашингтон назвал причину поражения «Далласа» в финале против «Бостона».
«В финале «Далласу» не хватило последовательности, вот в чем дело. В решающий момент мы играли не так, как в первых трех раундах.
Для нас это был очень полезный опыт. Все рады вернуться к работе, и все хотят снова взобраться на эту вершину», – заявил форвард «Мэверикс».
В финальной серии плей-офф-2024 «Мэверикс» уступили со счетом 1-4.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Dallas Morning News
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