  • Дрэймонд Грин: «Нужно быть осторожным, используя Купера Флэгга на позиции разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в себе в этой лиге, вернуть ее почти невозможно»
Дрэймонд Грин: «Нужно быть осторожным, используя Купера Флэгга на позиции разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в себе в этой лиге, вернуть ее почти невозможно»

Грин считает, что игра на чужой позиции может подорвать уверенность Флэгга.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил обеспокоенность решением «Далласа» поручить 19-летнему Куперу Флэггу управление атакой.

«Нужно быть осторожным с тем, чтобы ставить Купера Флэгга на позицию разыгрывающего. Это не его естественная позиция. Если бы Бену Симмонсу позволили быть тяжелым форвардом, который может работать с мячом так, как он это делал, сложилась бы его карьера иначе, чем когда его сделали разыгрывающим?

Нужно быть осторожным, используя Флэгга на позиции разыгрывающего. Я понимаю логику, стоящую за этим, но последнее, чего вы хотите, – это чтобы он потерял уверенность в себе, пытаясь играть разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в этой лиге, вернуть ее почти невозможно», – сказал Грин.

В текущем сезоне, по итогам 8 сыгранных матчей, Флэгг в среднем набирает 14,4 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи, реализуя 39,4% бросков с игры. «Даллас» идет на последнем месте в Западной конференции с результатом 2-6.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
