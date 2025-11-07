«Я недостаточно хорошо ее тренировал». Керр – о своей команде в Фэнтези НФЛ

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» пошутил о своей фэнтези-команде.

После поражения от «Сакраменто» Стив Керр, отвечая на вопрос о беспокойстве из-за результатов, сказал: «Больше всего меня сейчас беспокоят результаты моей фэнтези-команды: 3 победы и 6 поражений (после 9 матчей h2h-турнира – прим. Спортс’‘). Я просто недостаточно хорошо тренировал ее. Мне нужно добиться большего».

H2h – фэнтези-формат, при котором команды фэнтези-менеджеров соревнуются один на один в конкретных турах, а таблица формируется по количеству побед в таких противостояниях.

Ранее Керр рассказывал, что давно участвует в h2h-турнире с друзьями, с которыми вместе играл за команду Университета Аризоны: «По сути, наша лига существует уже около 30 лет. Это просто компания друзей-студентов. Это так здорово, потому что мы постоянно общаемся о всякой ерунде. В этом и заключается прелесть фэнтези-футбола: он помогает поддерживать связь с теми, с кем ты играл 30 лет назад».

Официальный аккаунт NFL Fantasy Football два года назад публиковал видео, где тренер задерживает начало своей пресс-конференции, потому что проверяет в телефоне результат фэнтези-тура.

