«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»
«Майами» отреагировал на спорное высказывание Дональда Трампа.
10 сентября на дебатах с Камалой Харрис кандидат в президенты США заявил, что нелегальные мигранты с Гаити якобы «едят кошек и собак».
«Наш клуб «Майами Хит» с его сотрудниками, как и город в целом, представляют собой разнообразную смесь ярких культур, включая многих членов нашей гаитянской общины. Ложные представления о них являются обидными и оскорбительными.
К сожалению, это делает невинных людей объектами оскорбительных речей и физических угроз», – говорится в официальном сообщении клуба из Флориды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Майами»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости