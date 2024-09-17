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«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»

«Майами» отреагировал на спорное высказывание Дональда Трампа.

10 сентября на дебатах с Камалой Харрис кандидат в президенты США заявил, что нелегальные мигранты с Гаити якобы «едят кошек и собак».

«Наш клуб «Майами Хит» с его сотрудниками, как и город в целом, представляют собой разнообразную смесь ярких культур, включая многих членов нашей гаитянской общины. Ложные представления о них являются обидными и оскорбительными.

К сожалению, это делает невинных людей объектами оскорбительных речей и физических угроз», – говорится в официальном сообщении клуба из Флориды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Майами»
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logoНБА
Политика
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