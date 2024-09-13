Светлана Антипова: «Конкуренция в Единой лиге ВТБ возросла, очень подтянулись все команды»
Светлана Антипова отметила возросший уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ.
«За последнее время в Единой лиге очень подтянулись все команды. Тут действительно неизвестно, кто станет чемпионом. Конкуренция возросла. Все очень стараются, у всех амбиции. Это спорт — без амбиций никуда. Думаю, что ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив» немного впереди остальных. Но я болею за «Парму», и хочется, чтобы она дала бой.
Вы в хорошей форме и замечательно играете в товарищеских матчах. Как прокомментируете?
Это отголоски профессиональной карьеры. Стараюсь держать себя в форме. Поэтому, если есть возможность, стараюсь играть», — сказала Олимпийская чемпионка 1992 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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