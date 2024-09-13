Светлана Антипова: «Конкуренция в Единой лиге ВТБ возросла, очень подтянулись все команды»

Светлана Антипова отметила возросший уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«За последнее время в Единой лиге очень подтянулись все команды. Тут действительно неизвестно, кто станет чемпионом. Конкуренция возросла. Все очень стараются, у всех амбиции. Это спорт — без амбиций никуда. Думаю, что ЦСКА , УНИКС , «Зенит », «Локомотив » немного впереди остальных. Но я болею за «Парму», и хочется, чтобы она дала бой.

Вы в хорошей форме и замечательно играете в товарищеских матчах. Как прокомментируете?

Это отголоски профессиональной карьеры. Стараюсь держать себя в форме. Поэтому, если есть возможность, стараюсь играть», — сказала Олимпийская чемпионка 1992 года.