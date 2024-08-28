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Демар Дерозан о противостояниях с Леброном Джеймсом: «Этот мазафакер был непобедим»

Демар Дерозан вспомнил о соперничестве с Леброном Джеймсом

В матчах плей-офф у защитника результат 2-12 против экс-игрока «Майами» и «Кливленда».

«Я уже много раз говорил. Этот мазафакер был непобедим. Так и было. Как это сказать... Иначе просто не выходило.

Бро, он контролировал вообще все. Что можно было сделать... Он не просто так входит в число величайших игроков», – заявил Демар Дерозан.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМайами
logoТоронто
logoНБА
logoДемар Дерозан
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