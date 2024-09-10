Демар Дерозан рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз»
Демар Дерозан рассказал о своих опциях в межсезонье-2024.
Звездный защитник рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз» в качестве свободного агента.
Дерозан объяснил, почему выбрал «Сакраменто».
«Искал вариант, который позволит мне побеждать на высоком уровне. У «Сакраменто» отличные игроки и тренер, сама организация настроена на победы, имеет мощную поддержку болельщиков.
У «Кингз» есть движение в правильном направлении, мне захотелось стать частью этого процесса. Я смогу привнести лидерские качества и опыт, чтобы команда смогла выйти на новый уровень и преодолеть трудности», – заявил Дерозан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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