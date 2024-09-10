  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демар Дерозан рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз»
0

Демар Дерозан рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз»

Демар Дерозан рассказал о своих опциях в межсезонье-2024.

Звездный защитник рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз» в качестве свободного агента.

Дерозан объяснил, почему выбрал «Сакраменто».

«Искал вариант, который позволит мне побеждать на высоком уровне. У «Сакраменто» отличные игроки и тренер, сама организация настроена на победы, имеет мощную поддержку болельщиков.

У «Кингз» есть движение в правильном направлении, мне захотелось стать частью этого процесса. Я смогу привнести лидерские качества и опыт, чтобы команда смогла выйти на новый уровень и преодолеть трудности», – заявил Дерозан.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМайами
logoФиладельфия
logoСакраменто
logoНБА
logoДемар Дерозан
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Плей-офф НБА: кто на кого вышел? Все веселье последнего дня регулярки
5915 апреля, 12:15
НБА. «Нью-Йорк» обыграл в овертайме «Чикаго» и поднялся на 2-е место в конференции, «Новый Орлеан» уступил «Лейкерс» и другие результаты
39915 апреля, 06:07
В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин
9215 апреля, 04:32
НБА. «Оклахома» победила «Милуоки», «Голден Стэйт» уступил «Новому Орлеану» и другие результаты
26913 апреля, 05:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стив Керр: «Было бы здорово, если бы в НБА команды выбывали из лиги. Это повысило бы уровень конкуренции»
9сегодня, 07:50
Терри Розир приступит к полноценным тренировкам через две недели
сегодня, 07:12
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Кимса» сыграет со сборной G-лиги, «Уникаха» встретится с «Петру Атлетику»
сегодня, 06:55
Тайриз Халибертон: «Финикс» в полном порядке. У них есть Тайус Джонс»
4сегодня, 06:17
Джейсон Тейтум спрогнозировал повтор финала с «Далласом» в новом сезоне НБА
сегодня, 05:40
Тим Леглер: «Игра Девина Букера в сборной повлияет на его репутацию победителя. «Финикс» получит больше всего от Олимпиады»
3сегодня, 05:20
Кендрик Перкинс о Дэмиане Лилларде: «Когда у тебя в команде Яннис Адетокумбо, просто выйти в плей-офф или финал конференции недостаточно»
2сегодня, 04:59
Демар Дерозан: «Кингз» будут в финале Западной конференции»
8сегодня, 04:43
Женская НБА. «Индиана» проиграла «Лас-Вегасу», «Лос-Анджелес» уступил «Сиэтлу»
сегодня, 04:10
Эйжа Уилсон установила новый рекорд результативности женской НБА за сезон (956 очков)
1сегодня, 04:04
Ко всем новостям
Последние новости
Боб Майерс: «В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни от стресса из-за ожиданий от команды»
13 минут назад
Патрик Беверли о 4-очковой линии: «В НБА умные парни. Мазафакеры не могут попасть трешку, точно не смогут 4-очковый»
37 минут назад
Фил Хэнди попрощался с болельщиками «Лейкерс» и намекнул на скорое продолжение карьеры
54 минуты назад
Тим Бонтемпс: «Филадельфия» проделала отличную работу этим летом, но у них не хватает игрока на позицию тяжелого форварда»
сегодня, 08:23
МБА-МАИ выпустил репортаж по итогам поездки в Китай и трех побед над «Гуанчжоу»
сегодня, 08:04Видео
Фабьен Козюр: «Добился большого успеха в «Реале», постараюсь повторить его в «Милане» и передать свой опыт другим игрокам»
сегодня, 07:28
«Орландо» подпишет Джаррета Калвера
сегодня, 06:32
Женская НБА и «Лас-Вегас» попросили суд отклонить иск баскетболистки Дирики Хэмби в связи с недостатком оснований
сегодня, 05:59
Однолетний контракт Тристана Томпсона с «Кливлендом» не гарантирован
1сегодня, 04:29
Илона Корстин: «Призовой фонд в Суперкубке не предусмотрен. Само участие в турнире расценивается как бонус»
вчера, 21:14