Демар Дерозан рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз»

Демар Дерозан рассказал о своих опциях в межсезонье-2024.

Звездный защитник рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз» в качестве свободного агента.

Дерозан объяснил, почему выбрал «Сакраменто».

«Искал вариант, который позволит мне побеждать на высоком уровне. У «Сакраменто» отличные игроки и тренер, сама организация настроена на победы, имеет мощную поддержку болельщиков.

У «Кингз» есть движение в правильном направлении, мне захотелось стать частью этого процесса. Я смогу привнести лидерские качества и опыт, чтобы команда смогла выйти на новый уровень и преодолеть трудности», – заявил Дерозан.