«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который заключил двусторонний контракт в межсезонье-2024

«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который ранее подписал двусторонний контракт.

Легкий форвард (24 года, 198 см) подписал двустороннее соглашение с «озерниками» в межсезонье-2024 после того, как его не выбрали на драфте.

В восьми матчах Летней лиги за «Лейкерс » Хинсон в среднем набирал 10,9 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за 20,8 минуты на площадке.