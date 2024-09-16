«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который заключил двусторонний контракт в межсезонье-2024
«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который ранее подписал двусторонний контракт.
Легкий форвард (24 года, 198 см) подписал двустороннее соглашение с «озерниками» в межсезонье-2024 после того, как его не выбрали на драфте.
В восьми матчах Летней лиги за «Лейкерс» Хинсон в среднем набирал 10,9 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за 20,8 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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