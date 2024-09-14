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«Лейкерс» подпишут Кристиана Колоко

Свободный агент Кристиан Колоко станет игроком «Лейкерс».

«Лейкерс» и камерунский центровой (24 года, 213 см) договорились о подписании соглашения. По информации журналиста Дэна Войке, ожидается, что стороны заключат двусторонний контракт.

Колоко также был интересен «Рэпторс», «Клипперс» и «Сперс».

Центровой не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Игрок получил разрешение лиги на возвращение на площадку.

Колоко, выбранный под 33-м номером на драфте 2022 года, в последний раз играл за «Торонто» в сезоне-22/23. Он пропустил весь прошлый сезон, а в январе был отчислен из канадского клуба.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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