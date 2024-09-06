«Лейкерс» отчислили форварда Алекса Фаджа

Алекс Фадж, скорее всего, будет выступать в G-лиге

«Лейкерс » отчислили форварда менее чем через сутки после объявления о подписании.

В прошлом сезоне Фадж поиграл за «Лейкерс» и «Даллас» (6 матчей в сумме, 2,5 очка за игру в среднем). Алекс не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «озерниками» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.

Команда также рассталась с Винсентом Валерио-Бодоном.

Оба игрока, скорее всего, присоединятся к фарм-клубу «Лейкерс».