«Лейкерс» отчислили форварда Алекса Фаджа
Алекс Фадж, скорее всего, будет выступать в G-лиге
«Лейкерс» отчислили форварда менее чем через сутки после объявления о подписании.
В прошлом сезоне Фадж поиграл за «Лейкерс» и «Даллас» (6 матчей в сумме, 2,5 очка за игру в среднем). Алекс не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «озерниками» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.
Команда также рассталась с Винсентом Валерио-Бодоном.
Оба игрока, скорее всего, присоединятся к фарм-клубу «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лейкерс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости