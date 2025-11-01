Александер Секулич: «Енисей» сыграл великолепно и заслужил такой результат, а нам предстоит искать решение проблем»

Александер Секулич обрисовал ситуацию после поражения от «Енисея».

«Зенит» оступился в гостевой игре с красноярским клубом (78:83). Клуб подошел к матчу с предельно ограниченным составом. Из-за травм выбыли все легионеры, кроме Трента Фрэйзера, а также Георгий Жбанов.

Стартовая пятерка с Фрэйзером и российскими ветеранами (Андрей Воронцевич и Сергей Карасев) и новобранцами (Андрей Мартюк и Владислав Емченко) взяла на себя практически полную нагрузку, получив серьезную помощь только от Александра Щербенева (10 очков).

«Сейчас у нас действительно не самое лучшее время. У нас много травмированных игроков, двое только недавно восстановились после травм, вышли после тяжелого матча и фактически сыграли эту игру без полноценной практики, да еще и в составе, который сильно отличается от того, в котором мы играли до этого. Так что нам приходится сильно адаптироваться, учитывая короткую скамейку.

Но, несмотря на все это, я не из тех, кто ищет оправдания. Мы допустили слишком много ошибок в защите, и это связано с тем, что я сейчас перечислил. Но в какой-то момент очень важна индивидуальная ответственность. Мы должны действовать лучше. Например, хозяева начали матч очень хорошо – с точки зрения бросков: они забивали, они были точны. Когда мы пытались вернуться в игру, как я уже сказал, мы снова и снова повторяли одни и те же ошибки. Во второй половине нам удалось сосредоточиться минут на пять, а потом снова начали делать то же самое.

Хочу поздравить «Енисей» – они провели отличный матч. А нам предстоит найти решение тех проблем, с которыми мы столкнулись», – заключил главный тренер команды.