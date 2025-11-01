  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александер Секулич: «Енисей» сыграл великолепно и заслужил такой результат, а нам предстоит искать решение проблем»
2

Александер Секулич: «Енисей» сыграл великолепно и заслужил такой результат, а нам предстоит искать решение проблем»

Александер Секулич обрисовал ситуацию после поражения от «Енисея».

«Зенит» оступился в гостевой игре с красноярским клубом (78:83). Клуб подошел к матчу с предельно ограниченным составом. Из-за травм выбыли все легионеры, кроме Трента Фрэйзера, а также Георгий Жбанов.

Стартовая пятерка с Фрэйзером и российскими ветеранами (Андрей Воронцевич и Сергей Карасев) и новобранцами (Андрей Мартюк и Владислав Емченко) взяла на себя практически полную нагрузку, получив серьезную помощь только от Александра Щербенева (10 очков).

«Сейчас у нас действительно не самое лучшее время. У нас много травмированных игроков, двое только недавно восстановились после травм, вышли после тяжелого матча и фактически сыграли эту игру без полноценной практики, да еще и в составе, который сильно отличается от того, в котором мы играли до этого. Так что нам приходится сильно адаптироваться, учитывая короткую скамейку.

Но, несмотря на все это, я не из тех, кто ищет оправдания. Мы допустили слишком много ошибок в защите, и это связано с тем, что я сейчас перечислил. Но в какой-то момент очень важна индивидуальная ответственность. Мы должны действовать лучше. Например, хозяева начали матч очень хорошо – с точки зрения бросков: они забивали, они были точны. Когда мы пытались вернуться в игру, как я уже сказал, мы снова и снова повторяли одни и те же ошибки. Во второй половине нам удалось сосредоточиться минут на пять, а потом снова начали делать то же самое.

Хочу поздравить «Енисей» – они провели отличный матч. А нам предстоит найти решение тех проблем, с которыми мы столкнулись», – заключил главный тренер команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»
17 минут назад
Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»
30 минут назад
Йовица Арсич: «На все 40 минут «Зенит» не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями»
52 минуты назад
Тайриз Макси об успехе «Сиксерс» на старте: «Знали, что Эмбиида часто не будет, учились играть быстро»
сегодня, 14:36
«Представляю, как выматывает играть против нас». Джош Гидди прокомментировал стиль «Чикаго»
сегодня, 14:21
36+9 от Девина Букера помогли «Финиксу» прервать серию из 4 поражений
сегодня, 14:15Видео
«Никс» воспользовались опцией в контракте Пакома Дадье на сезон-2026/27
сегодня, 13:55
«Или безумие, или любовь». Саша Обрадович прокомментировал возвращение в «Црвену Звезду»
сегодня, 13:40
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм стал MVP октября в Единой лиге ВТБ
сегодня, 13:28Фото
Токо Шенгелия признан MVP 8-го тура Евролиги
сегодня, 13:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 08:16
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
сегодня, 08:23
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Задаром», «Клуж» примет «Игокеа»
сегодня, 12:30
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
сегодня, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
сегодня, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58