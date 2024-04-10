Рэймонд Фелтон: «Ты не представляешь, сколько людей заболевало, когда приходило время играть против Деррика Роуза»

Теги Рэймонд Фелтон Чикаго НБА Деррик Роуз Баскетбол

Рэймонд Фелтон рассказал о «гриппе Деррика Роуза».

Бывший игрок НБА в подкасте Тео Пинсона «Run Your Race» рассказал, как игроки притворялись травмированными, чтобы не играть против «Чикаго» Деррика Роуза.

«Существовал ли «грипп Деррика Роуза»? Да, существовал. Лично я не делал этого, но другие делали. Мне нравилось играть против Роуза.

Этот парень – один из самых сложных соперников, против которых я когда-либо играл, когда он был на пике. Ты не представляешь, сколько людей заболевало, когда приходило время играть против «Чикаго», – рассказал Фелтон.

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2 комментария
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И милосердный Роуз очень часто отвечал взаимностью :)
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