Лука Дончич, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер – фавориты букмекеров на награду MVP нового сезона НБА
Лука Дончич лидирует в гонке за MVP по прогнозам букмекеров
У словенского разыгрывающего «Далласа» лучшие шансы стать самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2023/24 (+350). Второе место занимает сербский центровой «Денвера» Никола Йокич (+360). Канадский защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (+550) замыкает тройку наиболее вероятных претендентов.
В Топ-5 также вошли центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид (+650) и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (+750).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Forbes
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