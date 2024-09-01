Лука Дончич, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер – фавориты букмекеров на награду MVP нового сезона НБА

Лука Дончич лидирует в гонке за MVP по прогнозам букмекеров

У словенского разыгрывающего «Далласа » лучшие шансы стать самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2023/24 (+350). Второе место занимает сербский центровой «Денвера » Никола Йокич (+360). Канадский защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (+550) замыкает тройку наиболее вероятных претендентов. В Топ-5 также вошли центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид (+650) и форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо (+750).