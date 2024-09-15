Юри Коллинз присоединился к тренировочному лагерю «Голден Стэйт»
«Уорриорз» просмотрят Юри Коллинза.
Защитник (23 года, 183 см) отыграл 4 года в программе университета Сент-Луис. Коллинз набирал 8,6 очка, 3,3 подбора и 7,6 передачи при 42,8% реализации бросков с игры, 32,9% трехочковых и 71,5% штрафных.
Защитник подписал с клубом негарантированный контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
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