Юри Коллинз присоединился к тренировочному лагерю «Голден Стэйт»

«Уорриорз» просмотрят Юри Коллинза.

Защитник (23 года, 183 см) отыграл 4 года в программе университета Сент-Луис. Коллинз набирал 8,6 очка, 3,3 подбора и 7,6 передачи при 42,8% реализации бросков с игры, 32,9% трехочковых и 71,5% штрафных.

Защитник подписал с клубом негарантированный контракт.