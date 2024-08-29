«Хапоэль Тель-Авив» согласовал контракт с Бруно Кабокло (Томер Гивати)

Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив».

По сообщению журналиста Томера Гивати из Israel Hayom, бразильский форвард все-таки окажется в израильском клубе. Баскетболист подпишет с «Хапоэлем» контракт на сумму около 1,5 миллиона долларов в год на один сезон с возможностью продления.

Имя Кабокло уже некоторое время связывали с командой из Израиля, но игрок рассчитывал побороться за место в НБА в тренировочном лагере «Уорриорз».

Последним вопросом остается одобрение со стороны «Партизана» и выплата отступных, которые, по информации журналиста, составят порядка 600 тысяч долларов.