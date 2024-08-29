«Хапоэль Тель-Авив» согласовал контракт с Бруно Кабокло (Томер Гивати)
Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив».
По сообщению журналиста Томера Гивати из Israel Hayom, бразильский форвард все-таки окажется в израильском клубе. Баскетболист подпишет с «Хапоэлем» контракт на сумму около 1,5 миллиона долларов в год на один сезон с возможностью продления.
Имя Кабокло уже некоторое время связывали с командой из Израиля, но игрок рассчитывал побороться за место в НБА в тренировочном лагере «Уорриорз».
Последним вопросом остается одобрение со стороны «Партизана» и выплата отступных, которые, по информации журналиста, составят порядка 600 тысяч долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Israel Hayom
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