«Бруклин» и «Шарлотт» были заинтересованы в приобретении Айзека Окоро

«Нетс» и «Хорнетс» проявляли интерес к Айзеку Окоро.

Ограниченно свободный агент Айзек Окоро договорился с «Кливлендом » о подписании нового трехлетнего контракта на 38 миллионов долларов.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин » и «Шарлотт » были среди команд, которые выразили заинтересованность в приобретении атакующего защитника «Кливленда» по схеме «сайн-энд-трейд».

Новый контракт Около включает небольшую сумму в виде бонусов, привязанных к успеху команды. Окоро отказался от квалификационного предложения, чтобы помочь команде сохранить основной состав.