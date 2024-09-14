«Бруклин» и «Шарлотт» были заинтересованы в приобретении Айзека Окоро
«Нетс» и «Хорнетс» проявляли интерес к Айзеку Окоро.
Ограниченно свободный агент Айзек Окоро договорился с «Кливлендом» о подписании нового трехлетнего контракта на 38 миллионов долларов.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин» и «Шарлотт» были среди команд, которые выразили заинтересованность в приобретении атакующего защитника «Кливленда» по схеме «сайн-энд-трейд».
Новый контракт Около включает небольшую сумму в виде бонусов, привязанных к успеху команды. Окоро отказался от квалификационного предложения, чтобы помочь команде сохранить основной состав.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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