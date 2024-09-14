Айзек Окоро останется в «Кливленде» – 38 млн долларов за 3 года
Айзек Окоро подпишет новый контракт с «Кливлендом».
Ограниченно свободный агент Айзек Окоро договорился с «Кавальерс» о новом трехлетнем контракте на 38 миллионов долларов.
Окоро, пятый номер драфта 2020 года, набирал 9,4 очка, 3 подбора и 1,9 передачи в среднем в 69 матчах прошлого сезона. По окончании сезона форвард стал ограниченно свободным агентом.
«Кавальерс» решили сохранить Окоро, несмотря на интерес к нему со стороны нескольких команд Восточной конференции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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