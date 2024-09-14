Горан Шашич: «Российские клубы в Суперкубке Единой лиги ВТБ показывают игру уровня Евролиги»
Горан Шашич отметил высокий уровень игры российских команд в Суперкубке Лиги ВТБ.
«Я общался с арбитрами, которые обслуживают матчи Суперкубка, и они сказали, что работают словно на битве плей-офф. Я с этим согласен.
Если сербский и турецкий клубы еще находятся в процессе подготовки к сезону, то российские клубы показывают очень высокий уровень баскетбола. Это уровень Евролиги», – отметил исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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