Андрей Ведищев: «Работа тренера – это адская история»

Андрей Ведищев поделился впечатлениями от Суперкубка Лиги ВТБ.

«Очень высокоуровневый турнир для предсезонного. Мы играли с двумя лучшими командами турнира, как мне кажется. Ну и в последнем матче «Бешикташ » проявил себя как очень организованная команда. Нам очень повезло сегодня, играли неидеально, но в баскетболе такое бывает – если веришь в победу, то она приходит. Кто мечтает и бьется за победу, тот ее и получает в итоге.

Работа тренера – это адская история, электрический стул. Самое главное, ты должен потратить все свое свободное время на подготовку к тренировкам, на анализ игр, на анализ тренировок, поэтому я очень стараюсь. Думаю, что буду становиться лучше, как и моя команда», – сказал президент и новый главный тренер «Локо».

В субботу «Локомот ив‑Кубань» в овертайме одержал победу над турецким «Бешикташем» (97:96 ОТ) в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ.