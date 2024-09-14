Андрей Ведищев: «Работа тренера – это адская история»
«Очень высокоуровневый турнир для предсезонного. Мы играли с двумя лучшими командами турнира, как мне кажется. Ну и в последнем матче «Бешикташ» проявил себя как очень организованная команда. Нам очень повезло сегодня, играли неидеально, но в баскетболе такое бывает – если веришь в победу, то она приходит. Кто мечтает и бьется за победу, тот ее и получает в итоге.
Работа тренера – это адская история, электрический стул. Самое главное, ты должен потратить все свое свободное время на подготовку к тренировкам, на анализ игр, на анализ тренировок, поэтому я очень стараюсь. Думаю, что буду становиться лучше, как и моя команда», – сказал президент и новый главный тренер «Локо».
В субботу «Локомотив‑Кубань» в овертайме одержал победу над турецким «Бешикташем» (97:96 ОТ) в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ.
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