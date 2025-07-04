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Скаут НБА об изменениях в работе офиса «Наггетс»: «Келвин Бут начал выпендриваться и продолжал упорствовать, а надо просто помогать Йокичу»

«Денвер» проводит успешное межсезонье.

Перед концом регулярного сезона владельцы уволили генменеджера Келвина Бута и позже реорганизовали фронт-офис, который совершил несколько успешных сделок на рынке обменов.

«Они поработали над добавлением бросков. Тим Хардуэй будет отличным запасным, Брюс Браун полезно вернется в команду.

Келвин Бут начал выпендриваться и продолжал упорствовать. А надо было действовать по-простому. Просто делать все, чтобы помочь Йокичу», – поделился мнением скаут НБА.

«Этим летом офису надо впечатлить только одного человека. Это Йокич. Иногда лучшие обмены – это те, которые вплотную касаются твоей суперзвезды. Если их действия помогут взбодрить Йокича, значит лето удалось», – заключил генменеджер клуба из Западной конференции.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3465 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДенвер
Келвин Бут
logoНикола Йокич
logoНБА
logoТим Хардуэй-младший
logoБрюс Браун
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