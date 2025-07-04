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Владельцы «Тандер» рассматривают возможность продажи клуба

«Оклахома» может сменить владельцев.

Инвестиционная группа под председательством Клэйтона Беннетта купила «Суперсоникс» в 2006 году за 350 миллионов долларов и перевезла клуб в Оклахома-Сити. Чемпионский титул «Тандер» завершил первоначальные планы группы и заставил задуматься о финансовой стороне вопроса.

Инвесторы могут воспользоваться подъемом на фоне титула, долгосрочным продлением MVP Шэя Гилджес-Александера и договором с городом на строительство к 2028 году новой арены стоимостью в миллиард долларов, чтобы получить наибольший эффект от продажи своего актива. Об этом сообщил источник близкий к Беннетту.

Решение может быть отложено до момента окончания строительства стадиона, которое увеличит стоимость клуба.

В течение сезона «Тандер» оценивались примерно в 3,5 миллиарда долларов. Победа в чемпионате увеличила эту сумму до 4 миллиардов.

Прошлым летом сразу после получения чемпионского титула процедуру продажи запустил «Бостон», в итоге сменивший владельцев за 6,1 миллиарда.

Соглашение о строительстве арены закрепляет сотрудничество клуба с городом на 25 лет с возможностью продления до 40.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Tulsa World
Клэйтон Беннет
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