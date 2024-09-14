Сергей Кущенко: «Ведищев сейчас хэдлайнер всех наших новостей. Очень хочу посмотреть на его команду в сезоне»

Сергей Кущенко рассказал о высокой конкуренции в Лиге ВТБ.

Президент Лиги также прокомментировал решение Андрея Ведищева стать главным тренером «Локомотива-Кубань».

– Есть ощущение, что перед нынешним сезоном Единой лиги ВТБ снова нет фаворита. Согласны?

– Да, это же очень хорошо. Раньше можно было заранее размышлять о чемпионе, а сейчас три сезона – три разных победителя. Надеемся, будет еще один новый (смеется). Очень хорошо усилился «Зенит», классно выглядит УНИКС, ЦСКА пересобрал команду, «Локомотив‑Кубань» интересен с новой конструкцией. Остальные команды точно создадут конкуренцию. Напоминаю, что этот регулярный сезон пройдет в четыре круга, это и будет Х‑фактором. В 12 игроков в составе такую дистанцию пройти будет очень тяжело. Будет важна ротация, игра молодежи, воспитанников.

– Удивились ходу Андрея Ведищева в межсезонье?

– Все удивились, и я в том числе. После разговора с Андреем было понятно, что у него есть четкие стратегические цели. Определенные вещи потерялись с бывшим тренером в прошлом сезоне. Можно было развивать молодых: Щербенева, Мартюка, Елатонцева дальше, но тренер решил сделать упор на легионеров. Перед плей‑офф «Локомотив‑Кубань» выглядел очень мощно, мог дойти до финала и выиграть его, но все пошло не так, команда забуксовала. Андрей Владимирович сейчас хэдлайнер и драйвер всех наших новостей, очень хочу посмотреть на его команду в сезоне.