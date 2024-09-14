Александр Медведев о матче «Зенит» – УНИКС: «Хороший баскетбол, никакой не предсезонный, а настоящий»

Александр Медведев подвел итоги матча «Зенит» – УНИКС на Суперкубке Лиги ВТБ.

Председатель совета директоров санкт-петербургского клуба отметил, что ожидает победы от команды во встрече за третье место с «Црвеной Звездой».

– Хороший баскетбол, никакой не предсезонный, а настоящий, боевой. «Зенит » сгубило то, что десять атак прошли без единого набранного очка. Можно было бы легко набрать хотя бы 12 очков, а мы проиграли шесть. Что называется, без поражений нет побед.

В субботу будет интересный матч с «Црвеной Звездой » за бронзу. В выходной день будет гораздо больше зрителей, баскетбол этого заслуживает. Золото проигрывают, а бронзу выигрывают.

– Сергей Карасев получил травму и покинул площадку. Узнали, что с ним?

– Не узнавал, но очень не хотелось бы, чтобы это был тот же самый локоть, который его беспокоил в прошлом сезоне.