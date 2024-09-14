Александр Медведев о матче «Зенит» – УНИКС: «Хороший баскетбол, никакой не предсезонный, а настоящий»
Председатель совета директоров санкт-петербургского клуба отметил, что ожидает победы от команды во встрече за третье место с «Црвеной Звездой».
– Хороший баскетбол, никакой не предсезонный, а настоящий, боевой. «Зенит» сгубило то, что десять атак прошли без единого набранного очка. Можно было бы легко набрать хотя бы 12 очков, а мы проиграли шесть. Что называется, без поражений нет побед.
В субботу будет интересный матч с «Црвеной Звездой» за бронзу. В выходной день будет гораздо больше зрителей, баскетбол этого заслуживает. Золото проигрывают, а бронзу выигрывают.
– Сергей Карасев получил травму и покинул площадку. Узнали, что с ним?
– Не узнавал, но очень не хотелось бы, чтобы это был тот же самый локоть, который его беспокоил в прошлом сезоне.
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