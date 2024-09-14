Егор Вяльцев завершил игровую карьеру: «В скором времени увидите меня на тренерском мостике»

Егор Вяльцев сказал о том, что завершил игровую карьеру.

– Прошлой осенью вы говорили, что пока не планируете завершать карьеру. Как дела обстоят сейчас?

– Заканчиваю, 100%. Уже второй год тренирую, буду развиваться в этом направлении. Сейчас работаю индивидуально с очень большим количеством ребят. В скором времени увидите меня на тренерском мостике.

Можно смело говорить, что моя карьера игрока закончена.

38-летний Вяльцев – чемпион Единой лиги ВТБ, двукратный обладатель Еврокубка и Кубка ФИБА. Защитник выступал за ЦСКА, «Урал‑Грейт», «Химки», «Зенит» и «Самару».

Последний сезон в карьере Вяльцев провел как играющий тренер за «Зенит»-2 в 2022-2023 годах.