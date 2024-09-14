Егор Вяльцев завершил игровую карьеру: «В скором времени увидите меня на тренерском мостике»
Егор Вяльцев сказал о том, что завершил игровую карьеру.
– Прошлой осенью вы говорили, что пока не планируете завершать карьеру. Как дела обстоят сейчас?
– Заканчиваю, 100%. Уже второй год тренирую, буду развиваться в этом направлении. Сейчас работаю индивидуально с очень большим количеством ребят. В скором времени увидите меня на тренерском мостике.
Можно смело говорить, что моя карьера игрока закончена.
38-летний Вяльцев – чемпион Единой лиги ВТБ, двукратный обладатель Еврокубка и Кубка ФИБА. Защитник выступал за ЦСКА, «Урал‑Грейт», «Химки», «Зенит» и «Самару».
Последний сезон в карьере Вяльцев провел как играющий тренер за «Зенит»-2 в 2022-2023 годах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости