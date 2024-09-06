Антон Пушков завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет

Антон Пушков завершил игровую карьеру

Последний раз на профессиональном уровне 38-летний центровой играл за МБА в сезоне-22/23.

«Решение далось нелегко. Я всегда горел баскетболом, жил им. Даже никогда не думал, что буду делать после завершения карьеры, но, к сожалению, в спорте есть такой нюанс – травмы. За время карьеры у меня их накопилось достаточно, на одной ноге собрал букет из пяти операций, и они часто дают о себе знать.

Моя жена мне уже давно говорила, что нужно заканчивать, она переживала каждую мою травму как свою собственную, видела, как тяжело это мне дается, как я тратил целое лето, чтобы подойти к сезону в форме… Любая наша поездка на отдых сопровождалась ежедневными утренними тренировками. Родители тоже советовали закончить поскорее, потому что им было больно смотреть мои игры. Профессиональный спорт требует от тебя максимальной самоотдачи, а я ее уже дать не мог и поэтому решил, что пора заняться своим здоровьем.

Ты можешь уйти из баскетбола, но баскетбол не уходит из твоей жизни. Я начал играть за любительскую команду, правда, с профессиональным подходом, это «Таурас-Феникс». Мы выиграли высший любительский дивизион и еще ветеранскую лигу 35+, к тому же, я играл в медиалиге за AVG. Но тело устроено так, что если у тебя болит одна часть, за нее отдувается другая. Моя другая часть семь лет держалась, но в последний день лета все же сдалась. Я повредил здоровое колено, и это стало для меня знаком – порвал последний «крест» и добавил сопутствующего ущерба.

Теперь 6-8 месяцев я буду восстанавливаться, а потом, возможно, начну передавать свой опыт юным баскетболистам. Посмотрим! Когда я восстановлюсь, уже наступит лето, и я займусь своим хобби – рыбалкой», – рассказал Пушков.

За 11 лет карьеры Антон выигрывал Еврокубок, Кубок Вызова, Кубок России, а также чемпионат России и Единую лигу.