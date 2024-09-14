  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Игрок «Парижа» Долтон Хоммес получил травму ноги

Долтон Хоммес выбыл с травмой ноги.

Форвард «Парижа» пропустит предсезонный турнир в Белграде.

Степень серьезности травмы новобранца французского клуба определит обследование.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
logoПариж
Долтон Хоммес
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это было неожиданно». Джон Браун отреагировал на новость о прекращении сотрудничества с «Монако»
110 сентября, 17:20
Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине
28 августа, 09:55
У Надира Ифи обокрали автомобиль в центре Парижа. После сообщения в соцсети воры вернули игроку паспорт
718 августа, 20:21Фото
Маодо Ло присоединился к «Парижу»
16 августа, 15:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Егор Вяльцев завершил игровую карьеру: «В скором времени увидите меня на тренерском мостике»
8 минут назад
Межконтинентальный кубок ФИБА. «G-лига Юнайтед» – «Тасмания», «Петру Атлетику» сыграет с «Аль-Рияди»
16 минут назад
Женская НБА. «Индиана» уступила «Лас-Вегасу», «Коннектикут» в гостях разгромил «Финикс» и другие результаты
24 минуты назад
Митчелл Уиггинс, отец форварда «Голден Стэйт», ушел из жизни в возрасте 64 лет
4вчера, 20:27
Деян Каменяшевич о Дависе Бертансе в «Дубае»: «Он здесь не из-за денег, а ради участия в проекте»
1вчера, 20:15
Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» уступил «Црвене Звезде», 24 очка Девона Акун-Перселла помогли УНИКСу обыграть «Зенит»
10вчера, 19:25
Дончич, Томпсон, Дюрэнт, Джеймс, Эмбиид – стартовая пятерка Кевина Дюрэнта для игры в NBA 2K25 вызвала бурное обсуждение в соцсетях
9вчера, 18:50Фото
Куинси Оливари: «Остин Ривз очень-очень хорош в баскетболе»
2вчера, 18:30
Гилберт Аренас: «Защиту Дэмиана Лилларда рассматривают через сравнение с Дрю Холидэем. Разве это его вина?»
2вчера, 18:15
Джини Басс: «Учитывая выступление на Олимпиаде, Леброн Джеймс может быть величайшим игроком всех времен»
9вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Форма Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лейкерс» была продана за 38,4 тысячи долларов
2вчера, 21:10
Фредди Гиллеспи был удален в матче турнира NBL Blitz за удар соперника головой
1вчера, 20:52Видео
Георгий Жбанов: «Будем стараться победить «Црвену Звезду». Это серьезный соперник, команда уровня Евролиги»
вчера, 19:55
Сергей Карасев получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом и не смог продолжить встречу
1вчера, 19:45
Димитрис Яннакопулос: «Не знаю, что сложнее, подняться с 17-го места на 1-е или повторить чемпионство. Думаю, что второе»
вчера, 19:07
Ибу Баджи подпишет контракт с «Милуоки»
вчера, 17:50
«Фенербахче» объявил о расставании с Лукой Шаманичем, но сохранил права на игрока на следующий сезон
вчера, 17:40
Таже Мур подпишет двустороннее соглашение с «Портлендом»
вчера, 17:07
Мамади Диаките присоединится к тренировочному лагерю «Финикса»
вчера, 16:29
Алекса Аврамович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Мне нужно с ним поговорить. Не хочу верить, что это произошло»
вчера, 15:59