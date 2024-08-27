«Мемфис» отчислит Мамади Диаките, полученного в обмене Заира Уильямса
Мамади Диаките станет свободным агентом
По сообщению Шэмса Чарании, «Мемфис» отчислит центрового (27 лет, 206 см), полученного в этом межсезонье в результате обмена Заира Уильямса.
Диаките отыграл 6 матчей за «Никс» и «Сперс» в прошлом сезоне, набирая 2 очка за 4 минуты в среднем. Центровой провел 4 сезона в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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