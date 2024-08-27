«Мемфис» отчислит Мамади Диаките, полученного в обмене Заира Уильямса

Мамади Диаките станет свободным агентом

По сообщению Шэмса Чарании , «Мемфис » отчислит центрового (27 лет, 206 см), полученного в этом межсезонье в результате обмена Заира Уильямса.

Диаките отыграл 6 матчей за «Никс» и «Сперс» в прошлом сезоне, набирая 2 очка за 4 минуты в среднем. Центровой провел 4 сезона в НБА.