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«Монако» подал апелляцию на решение о санкциях против клуба со стороны французской лиги LNB

«Монако» обжаловал санкции со стороны LNB.

Клуб оштрафован на 20 тысяч евро и лишен одной победы перед началом национального чемпионата. Решение принято из-за контракта Майка Джеймса, включающего дополнительные выплаты за права на использование его образа со стороны FedCom Media. Информация об этом вознаграждении не была предоставлена лиге.

Клуб официально подал апелляцию и считает, что не нарушил правила чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
происшествия
logoчемпионат Франции
logoМайк Джеймс 1990
logoМонако
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