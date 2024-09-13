«Монако» подал апелляцию на решение о санкциях против клуба со стороны французской лиги LNB
«Монако» обжаловал санкции со стороны LNB.
Клуб оштрафован на 20 тысяч евро и лишен одной победы перед началом национального чемпионата. Решение принято из-за контракта Майка Джеймса, включающего дополнительные выплаты за права на использование его образа со стороны FedCom Media. Информация об этом вознаграждении не была предоставлена лиге.
Клуб официально подал апелляцию и считает, что не нарушил правила чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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