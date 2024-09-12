Сергей Панов о задачах «Пари «НН» на сезон: «Хотим выигрывать в каждом матче и выходить в плей‑офф»

Сергей Панов рассказал о задачах «Пари «НН» в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

— «Пари Нижний Новгород» на днях сыграл в Дубае с одноименной командой. Насколько полезен был этот матч?

— Любая международная игра — хороший опыт. И со спортивной точки зрения, и с жизненной. «Дубай» — хорошая команда, нам было интересно играть, уровень высокий.

— Какие задачи ставит «Нижний Новгород» на предстоящий сезон?

— Задачи всегда одинаковые, они не меняются: хотим выигрывать в каждом матче и выходить в плей‑офф. А как это получится, посмотрим, — сказал президент «Пари НН».