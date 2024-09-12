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  • Адвокат Алексея Шведа: «Новость об интересе Александра Бастрыкина к делу внушила надежду на некоторое время»
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Адвокат Алексея Шведа: «Новость об интересе Александра Бастрыкина к делу внушила надежду на некоторое время»

Адвокат прокомментировал новость об интересе Бастрыкина к делу Шведа.

— В феврале 2024-го появилась новость, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по этому делу. Принимал ли руководитель СК какие-то решения?

— Эта новость внушила нам надежду на некоторое время. Ведь в течение всего расследования у нас было несколько обвиняемых, несколько составов преступлений. Это было нанесение тяжких телесных повреждений, которое в итоге оказалось в суде, и хулиганство. И только под занавес следствия, при ознакомлении с материалами дела, мы были неприятно удивлены, узнав, что эпизод по хулиганству был прекращен. И осталось только нанесение тяжких телесных повреждений, совершенное одним человеком, и это дело направилось в суд. Мы знаем, что пресс-служба СК оперативно реагирует на новости. И когда продолжительное время дело находилось в суде, видимо, в связи с публикацией в СМИ, Александр Иванович запросил от сотрудников, расследовавших дело, доклад по избиению Алексея.

Мы надеялись, что решение по прекращению уголовного преследования будет пересмотрено. Потому что если изучить практику СК, то в запрашиваемых руководителем делах происходят какие-то изменения. Но более никакой информации не поступало. Направляли запросы в СК —ответов не получили. Мы видим, что ничего не изменилось. По крайней мере, логичным представлялось, что если бы производилась какая-то проверка, пересматривались какие-то решения, то с потерпевшим или с его представителем связались бы, для того чтобы опросить его или получить от него заявление. Этого не произошло. С нами никто не связывался. Соответственно, я предполагаю, что никаких действий не производилось, – рассказал адвокат Алексея Шведа Александр Бойков.

Сегодня пресненский районный суд Москвы приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемого по делу об избиении Алексея Шведа, к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 500 000 рублей.

Мирашуров проходил по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным сроком наказания до 8 лет. Трое других первоначальных подозреваемых перешли в статус свидетелей по ходу расследования.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
происшествия
logoАлексей Швед
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