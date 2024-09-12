Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей
Сегодня было вынесено решение по делу об избиении Алексея Шведа.
Пресненский районный суд города Москвы назначил единственному оставшемуся обвиняемому Юсуфу Мирашурову 3 года лишения свободы с учетом отбытого в СИЗО срока и 500 тысяч штрафа потерпевшему.
Мирашуров проходил по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным сроком наказания до 8 лет.
Трое других первоначальных подозреваемых перешли в статус свидетелей по ходу расследования.
Нападение на баскетболиста произошло 1 мая 2023 года в центре Москвы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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