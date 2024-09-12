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  • Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей
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Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей

Сегодня было вынесено решение по делу об избиении Алексея Шведа.

Пресненский районный суд города Москвы назначил единственному оставшемуся обвиняемому Юсуфу Мирашурову 3 года лишения свободы с учетом отбытого в СИЗО срока и 500 тысяч штрафа потерпевшему.

Мирашуров проходил по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным сроком наказания до 8 лет.

Трое других первоначальных подозреваемых перешли в статус свидетелей по ходу расследования.

Нападение на баскетболиста произошло 1 мая 2023 года в центре Москвы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал о баскетболе в Telegram
происшествия
logoАлексей Швед
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