Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей

Сегодня было вынесено решение по делу об избиении Алексея Шведа.

Пресненский районный суд города Москвы назначил единственному оставшемуся обвиняемому Юсуфу Мирашурову 3 года лишения свободы с учетом отбытого в СИЗО срока и 500 тысяч штрафа потерпевшему.

Мирашуров проходил по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным сроком наказания до 8 лет.

Трое других первоначальных подозреваемых перешли в статус свидетелей по ходу расследования.

Нападение на баскетболиста произошло 1 мая 2023 года в центре Москвы.