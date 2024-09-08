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«Голден Стэйт» рассчитывает подписать Джонатана Кумингу на 5 лет и сумму до 155 миллионов долларов

Джонатан Куминга ведет переговоры о продлении контракта

По сообщению репортера Бретта Сигеля, «Голден Стэйт» продолжает рассчитывать на соглашение в районе 140-155 миллионов долларов за 5 лет.

Ориентиром может стать контракт форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса, который согласился на 131 миллион в 2023.

Сторона Куминги рассчитывает на максимальное продление в 224 миллиона. 

Форвард был выбран 7-м в 2021 году. Взятые  на драфте того же года Кейд Каннингем («Детройт»), Эван Мобли («Кливленд»), Скотти Барнс («Торонто») и Франц Вагнер («Орландо») получили максимальные контракты.

Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи за 26,3 минуты в среднем за матч в сезоне-2023/24. Форвард реализовал 52,9% бросков с игры, 32,1% трехочковых и 74,6% штрафных.

«Уорриорз» продемонстрировали долгосрочные намерения в отношении баскетболиста, отказавшись рассматривать его обмен на Пола Джорджа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Clutch Points
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoПол Джордж
logoДжейден Макдэниэлс
logoДжонатан Куминга
logoКейд Каннингем
logoЭван Мобли
logoФранц Вагнер
logoСкотти Барнс
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