«Голден Стэйт» рассчитывает подписать Джонатана Кумингу на 5 лет и сумму до 155 миллионов долларов
По сообщению репортера Бретта Сигеля, «Голден Стэйт» продолжает рассчитывать на соглашение в районе 140-155 миллионов долларов за 5 лет.
Ориентиром может стать контракт форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса, который согласился на 131 миллион в 2023.
Сторона Куминги рассчитывает на максимальное продление в 224 миллиона.
Форвард был выбран 7-м в 2021 году. Взятые на драфте того же года Кейд Каннингем («Детройт»), Эван Мобли («Кливленд»), Скотти Барнс («Торонто») и Франц Вагнер («Орландо») получили максимальные контракты.
Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи за 26,3 минуты в среднем за матч в сезоне-2023/24. Форвард реализовал 52,9% бросков с игры, 32,1% трехочковых и 74,6% штрафных.
«Уорриорз» продемонстрировали долгосрочные намерения в отношении баскетболиста, отказавшись рассматривать его обмен на Пола Джорджа.
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