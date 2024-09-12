Фабьен Козюр: «Добился большого успеха в «Реале», постараюсь повторить его в «Милане» и передать свой опыт другим игрокам»

Фабьен Козюр перешел в «Милан» из «Реала».

37-летний защитник сменил команду после 7 лет в испанском клубе.

В прошлом сезоне Козюр принял участие в 32 матчах Евролиги , набирая в среднем 5,1 очка, 1,3 подбора и 1,1 передачи за игру.

«Очень рад познакомиться с новой страной, командой и лигой. Жду сезона. Я добился большого успеха в Мадриде и надеюсь повторить его здесь. Привыкаешь к победам. Постараюсь передать свой опыт местным баскетболистам. 14 титулов в «Реале » были особенными.

Хочу стать частью команды, делиться знаниями, получать удовольствие от баскетбола и продолжать побеждать. Будет долгий сезон, взлеты и падения. Но баскетбол – веселая игра, и я буду настаивать именно на таком его восприятии.

Первой целью будет попадание в плей-офф, затем – в «Финал четырех». Не будем спешить, будем играть матч за матчем, стараясь совершенствоваться», – заключил Козюр .