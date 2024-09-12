Гилберт Аренас о наследии Расселла Уэстбрука: «Если набивать статистику так легко, то почему все этого не делают?»
Гилберт Аренас выступил в защиту Расселла Уэстбрука.
«Действительно странно, как люди пытаются дискредитировать его трипл-дабл. Как будто это было слишком легко для него. Он меняет историю. Когда вы называете его статистику ненастоящей, вы высказываете неуважение игроку, который проделывает это.
Если «набивать статистику» так легко, то почему все не делают это?
Твое наследие в их руках. Если не целуешь им задницу, они сидят и гнобят тебя. Огромная проблема в спорте», – заявил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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