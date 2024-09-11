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Гилберт Аренас о продлении Джамала Мюррэя за 208 миллионов: «Дешево на фоне того, что он им дает»

Гилберт Аренас прокомментировал новый контракт Джамала Мюррэя.

«Денвер» и 27-летний разыгрывающий договорились о продлении соглашения на 4 года и 208 миллионов долларов.

«Джамал ни разу не играл в Матчах всех звезд? Он не включался в символические пятерки НБА? С ума сойти.

Человек очень многое делает для своей команды, но не получает почестей и наград. Так что это дешево на фоне того, что он им дает.

На Мюррэя точно можно положиться в критические моменты матчей. Он доказал, что способен исполнять решающие броски», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
logoДенвер
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoДжамал Мюррэй
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