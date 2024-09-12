Тайриз Халибертон: «Финикс» в полном порядке. У них есть Тайус Джонс»

Тайриз Халибертон прокомментировал слова Стефона Марбери.

Бывший баскетболист заявил, что «Санз» необходим разыгрывающий, умеющий набирать очки, и назвал Тайриза Халибертона в качестве подходящего варианта.

«Я никуда не собираюсь, так что им придется присоединиться к нам. Его комментарий немного странный. Зачем я «Финиксу », когда у них есть Тайус Джонс ? У них отличный состав. Все понимаю, но мне хорошо на своем месте, и у них тоже все в порядке. Все находятся на своих местах», – заключил Халибертон.