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Тайриз Халибертон: «Меня определенно заманивали в другие клубы в сборной, но я никуда не ухожу»

Тайриз Халибертон рассказал о неформальных переговорах игроков в сборной США

«Скорее всего, что-то должно из всего этого получиться. Меня определенно заманивали в другие клубы, но я никуда не собираюсь. Я тоже приглашал всех игроков сборной в «Индиану». Любого.

Потрясающе быть рядом с этими парнями. Создаются пожизненные связи и дружба. Обменивался смс со Стефом Карри недавно. Это невероятно, потому что он всегда был примером для меня, когда я рос. Очень круто иметь подобные взаимоотношения.

Главным, что я вынес из сборной, было то, насколько серьезно парни относятся к своему распорядку. Как они заботятся о своем теле, чтобы делать то, что делают, на высочайшем уровне в таком возрасте», – рассказал Халибертон в интервью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Oshkosh Northwestern
logoИндиана
logoсборная США
logoНБА
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoТайриз Халибертон
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