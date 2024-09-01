Грэйсон Аллен: «Работаю над взрывной скоростью, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю»

Грэйсон Аллен провел лето в активных тренировках

Защитник «Финикса » не смог помочь своей команде в проигранном всухую первом раунде плей-офф-2024. Аллен травмировал голеностоп в первом матче и усугубил повреждение в дальнейшем. Защитник приступил к работе с весами через несколько недель после окончания сезона.

«Работаю над взрывной скоростью, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю и предсезонке, чтобы реализовать все броски, которые я получу в этом сезоне. Броски, которые достались мне в прошлом году с этими парнями.

Сейчас я в хорошей базовой форме. Двигаюсь в сторону скорости и резкого ускорения, занимаюсь плиометрикой. Работаю с весами на скорость. Много работы без веса. Стараюсь полностью вернуть игровую форму и даже улучшить. Немного сильнее, немного быстрее перед октябрем», – заявил Аллен.

Защитник, скорее всего, уступит место в основе «Финикса» новому приобретению команды разыгрывающему Тайусу Джонсу .