Илона Корстин: «Алекса Аврамович украсит наш чемпионат»

Илона Корстин поделилась мнением об Алексе Аврамовиче.

Защитник сборной Сербии в межсезонье-2024 стал игроком ЦСКА.

«Аврамович – это игрок, который недавно выступал на Олимпийских играх в Париже и занял там почетное третье место. У них была очень яркая игра против сборной США, сербы практически выиграли, все мы болели за них. К сожалению, у них не получилось перевернуть историю.

Аврамович – один из лидеров сборной Сербии, он очень хорошо показал себя на Олимпийских играх. Я очень рада, что он будет играть у нас в Единой лиге. Уверена, что он украсит наш чемпионат», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.