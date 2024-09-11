Илона Корстин: «Алекса Аврамович украсит наш чемпионат»
Илона Корстин поделилась мнением об Алексе Аврамовиче.
Защитник сборной Сербии в межсезонье-2024 стал игроком ЦСКА.
«Аврамович – это игрок, который недавно выступал на Олимпийских играх в Париже и занял там почетное третье место. У них была очень яркая игра против сборной США, сербы практически выиграли, все мы болели за них. К сожалению, у них не получилось перевернуть историю.
Аврамович – один из лидеров сборной Сербии, он очень хорошо показал себя на Олимпийских играх. Я очень рада, что он будет играть у нас в Единой лиге. Уверена, что он украсит наш чемпионат», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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