Андрей Ватутин о подписании Алексы Аврамовича: «Если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени, то сейчас подпись стояла бы на заокеанском контракте»
«Кто знает, если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени на площадке, то сейчас подпись Аврамовича стояла бы на заокеанском контракте.Благодарен «нашим» сербам за лестные отзывы о нашем клубе, в особенности Николе Милутинову, который много общался с Аврамовичем во время предолимпийской подготовки.Урегулировать все детали было довольно просто. Единственным минусом была та самая опция НБА, на которой настаивал агент, но мы решили согласиться на это условие. В том числе потому, что на переезде в Америку мы бы заработали и, следовательно, могли взамен найти уже более дорогостоящего игрока. Хотя, конечно, не хотелось разменивать талант на финансы.Самое главное сейчас — создать объединенную общими целями команду, единый коллектив, и подписание Аврамовича при всем уважении к его таланту фрагмент пазла, который должен помочь создать общую картину команды», – прокомментировал подписание президент ЦСКА.
Аврамович стал лучшим оборонительным игроком олимпийского баскетбольного турнира и помог Сербии завоевать бронзу.
Защитник перешел в ЦСКА из «Партизана», за который выступал последние три сезона.
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