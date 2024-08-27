Андрей Ватутин о подписании Алексы Аврамовича: «Если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени, то сейчас подпись стояла бы на заокеанском контракте»

Андрей Ватутин рассказал о переходе Алексы Аврамовича

«Кто знает, если бы в последней четверти матча с США Алексе досталось больше времени на площадке, то сейчас подпись Аврамовича стояла бы на заокеанском контракте. Благодарен «нашим» сербам за лестные отзывы о нашем клубе, в особенности Николе Милутинову, который много общался с Аврамовичем во время предолимпийской подготовки. Урегулировать все детали было довольно просто. Единственным минусом была та самая опция НБА, на которой настаивал агент, но мы решили согласиться на это условие. В том числе потому, что на переезде в Америку мы бы заработали и, следовательно, могли взамен найти уже более дорогостоящего игрока. Хотя, конечно, не хотелось разменивать талант на финансы. Самое главное сейчас — создать объединенную общими целями команду, единый коллектив, и подписание Аврамовича при всем уважении к его таланту фрагмент пазла, который должен помочь создать общую картину команды», – прокомментировал подписание президент ЦСКА.

Аврамович стал лучшим оборонительным игроком олимпийского баскетбольного турнира и помог Сербии завоевать бронзу.

Защитник перешел в ЦСКА из «Партизана», за который выступал последние три сезона.