Алекса Аврамович о переходе в ЦСКА: «Хотелось пожить в Москве. Еще я православный, это тоже важный момент»

Алекса Аврамович объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

«Мне хотелось поехать на Олимпиаду, обладая клубным контрактом. Чтобы мысли были свободны от этих забот. Понятно, что у меня были предложения из Евролиги, но ЦСКА … Когда бы я ни говорил с моими друзьями, игравшими в ЦСКА – Милутиновым, Давидовацем, Теодосичем, Тарлачем, спортивным директором нашей федерации, даже с тренером Пешичем, который в ЦСКА не работал, – все говорили лучшие слова о клубе, о том, как в нем замечательно относятся к игрокам, какой потрясающий город Москва. Это стало главной причиной, которая повлияла на мое решение. Мне очень хотелось приехать. Я счастлив оказаться здесь, пожить в Москве. Это очень необычный город, в котором столько всего можно увидеть. Прежде всего, я православный, и это тоже важный момент.

Постараюсь увидеть столько, сколько смогу. Я не тусовый парень, вы не увидите меня на вечеринках, будьте спокойны. Хочу посетить (перечисляет по‑русски) Большой театр, храм Христа Спасителя, Красную площадь, Троице‑Сергиеву лавру. Мой духовник, кстати, был в ней монахом. И его тоже зовут Сергий», – заявил новобранец армейцев.