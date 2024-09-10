Демаркус Казинс о возвращении в НБА: «Если появится подходящий вариант, я его рассмотрю»
Демаркус Казинс высказался о возможном возвращении в НБА.
«Если появится подходящий вариант, я его рассмотрю.
Все знают, что я делаю для своей команды на площадке. В этом смысле все доказано», – заявил 34-летний центровой.
Казинс провел в НБА 12 сезонов. Последний раз он играл в лиге за «Денвер» в сезоне-21/22.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
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