Демаркус Казинс теперь играет за китайскую команду по 3х3. Как экс-звезда НБА докатилась до такой экзотики?

Путь на Олимпиаду?

Едва ли сейчас кого-то можно удивить исходом игроков НБА в Китай. Но экс-звезда «Сакраменто» и «Нового Орлеана», финалист в составе «Голден Стэйт»-2019 и чемпион в составе «Лейкерс»-2020 (пропустивший весь сезон целиком) Демаркус Казинс никогда не стеснялся расширять границы.

Буквально на днях 34-летний обладатель золота Олимпиады-2016 и четырехкратный участник Матчей всех звезд НБА дебютировал в китайской лиге – причем не по «большому» басктеболу, а в 3х3.

Не верю. Есть свидетельства?

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Если вы следите за всеми мировыми новостями баскетбола, но пропустили эту, то тут нет ничего аномального.

Казинс, несмотря на весь свой брутальный шарм и былые заслуги, уже давно находится за пределами системы координат НБА. Последний раз он пытался перезапустить свою карьеру в «Денвере» в 2022-м, но состояние здоровья (на возраст рано списывать – на тот момент ему был 31 год, но в медкарте уже были и разрыв ахилла, и «кресты», и разрыв квадрицепса, и множество мелких травм) попросту не позволило Буги закрепиться в составе на следующий, чемпионский сезон. Даже его любимый тренер Майкл Мэлоун открыто признал, что клуб предпочел Казинсу менее мастеровитого Деандре Джордана в качестве спарринг-партнера Йокича на тренировках исключительно из-за надежного здоровья Деандре.

Тогда-то Казинс по примеру Юрия Сенкевича и вступил в «Клуб путешественников». В качестве амисбуша были «Метс Де Гуайнабо» из Пуэрто-Рико, а затем началась дегустация тайваньских клубов. В прошлом сезоне это были легендарные «Пивные Леопарды», за которых успел поиграть Дуайт Ховард, а сейчас пылит Лэрри Сандерс. В составе семейства кошачьих Казинс не только выиграл чемпионат, но и собрал целую охапку наград, став MVP финальной серии-2024 и самым популярным игроком чемпионата.

Понятно, что игроку такого статуса негоже выступать за клуб с компрометирующим названием, и 19 июня этого года Буги подписал контракт с «Тайвань Мустангс», которыми владеет многоликий Дуайт Ховард. Команда выступает не в чемпионате Тайваня, а в международном коммерческом турнире The Asian Tournament – и между делом, Буги как раз в августе стал здесь чемпионом… но уже в составе филиппинской команды «Замбоанга Вальентес», куда перешел уже 2 августа.

С «Замбоангой» Казинс взял гранд-финал «Азиатского Турнира».

Но и этих летних приключений ему показалось мало, и Казинс подмахнул подпись под соглашением с китайским клубом по баскетболу 3х3 «Уси ВэньЛВ». Контакт рассчитан до конца сезона, в рамках которого команда примет участие в пяти отборочных турнирах (челленджерах) и, если наберет достаточное количество очков, квалифицируется на турнир World Tour Finals, который считается крупнейшим из тех, в которых не участвуют международные сборные.

В этом году он состоится в ноябре в Гонконге. В нем примут участие двенадцать команд, одиннадцать из них будут отбираться исходя из места и количества очков в рейтинговой системе, а вот двенадцатый вправе рассчитывать на wild card, если одержит наибольшее количество побед на турнирах-челленджерах и в матчах, проходящих под эгидой World Tour Finals. Само по себе участие в такого рода турнирах существенно повышает рейтинг команд и игроков, тем самым привлекая внимание тренеров национальных сборных 3х3.

Казинс дебютировал за новую команду в местном чемпионате 3х3, впереди – несколько турниров Мирового Тура (четыре из них пройдут в Китае) и, возможно, финал в Гонконге – если «Уси» получит вайлд-кард.

Какие «Пивные Леопарды», «Замбоанга», «Уси» и 3х3? Какой во всем этом смысл для Буги Казинса?

Для «Уси» подписание центрового – очевидный шаг навстречу wild card. На данный момент команда занимает 27-е место в общем зачете, имея всего 34 очка, а их самым представительным игроком в мировом рейтинге 3х3 является Хаожань Хуан, занимающий 149-ю строчку. Казинс – это престиж, PR и неплохое подспорье в решении сиюминутных задач.

Формат такой разновидности баскетбола с частыми заменами – а также без необходимости конкретно центровому Казинсу защищаться и носиться как угорелому от кольца до кольца – должен вполне подходить Буги. К тому же Демаркус сам неоднократно признавался, что его карьера в НБА закончена, и он не питает иллюзий о возвращении. Вместо этого он сосредоточился на других баскетбольных рынках. И кто скажет, что он не преуспевает?

С учетом его результатов в тайваньском чемпионате и The Asian Tournament, по крайне мере, видно, что Буги не отдыхать приехал – он дает тот результат, который от него требуется. Азия – благодатный простор для реализации себя в баскетболе всех направлений и формаций, а наличие имени лишь повышает спрос и цифры гонораров. Если «Уси ВенЛВ» хотя бы частично решит свои задачи, то это станет отличной рекламой для центрового: элитный рекрут с прошлым в НБА, известным именем и хамоватыми повадками коллектора – чем не профессиональное амплуа?

Только нужно знать, где и когда остановиться. Многие уже опрометчиво лелеят надежду на то, что Казинс каким-то образом может быть привлечен в сборную США на домашнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Красивая история, тем более что Казинс успел поиграть за «Клипперс» и почислиться в «Лейкерс», но нужно быть реалистами. 35-летний Фредетт в Париже сломался практически на старте дистанции, а мужская сборная США стала главным разочарованием турнира 3х3.

Это значит, что, во-первых, в 2028-м американцы просто обязаны бороться за золото после провала в 2024-м. Во-вторых, пример проблем Фредетта показывает, что у 38-летнего Казинса в ЛА-2028 есть риск просто впустую занимать место в заявке. Нет, даже в теории его участие в Олимпиаде смахивает на спин-офф «Алисы в Стране чудес».

И все же Демаркус может быть полезен для детища ФИБА в качестве эдакого амбассадора или наглядного пособия, демонстрирующего пресловутую глобализацию. В мире существуют две силы в баскетболе 3х3 – ФИБА с олимпийскими путевками и открытыми глобальными турнирами и сугубо коммерческий турнир Айс Кьюба BIG3 для НБАшных пенсионеров.

Обе структуры не то чтобы любят друг друга. Айс Кьюбу не нравится, что ФИБА не включает его турнир в официальную иерархию и не делает его частью отборочной системы на чемпионаты мира и Олимпиаду. ФИБА работает по своим протоколам и совсем недавно состроила очередную козью рожицу – запретила победителю Олимпиады сборной Нидерландов принимать участие в товарищеских матчах с командами BIG3.

Наличие Демаркуса в системе ФИБА дает возможность посмотреть, как выглядят некогда действительно большие звезды НБА в формате 3х3, а заодно придает статус отборочным турнирам ФИБА. Даже если Казинс в итоге не поедет на Олимпиаду, федерация еще 4 года может продавать историю о первом баскетболисте (баскетболистки уже есть – Келси Плам и Джеки Янг), который может выиграть золото Олимпиады в форматах 5х5 и 3х3.

Ну а еcли у Буги дальше не пойдет в 3x3, то ФИБА сможет ненавязчиво обронить – смотрите, даже четырехкратный участник Матча Звезд НБА не сдюжил в баскетболе 3х3, настолько у нас конкурентный и крутой турнир. Несмотря на внешнюю абсурдность, ситуация абсолютно выигрышная для всех сторон. Включая и Казинса, который получит хорошие деньги, популярность в Азии и все больше заголовков о себе в лентах новостей.

Фото: Gettyimages.ru /Sean M. Haffey, Gene Wang, Lintao Zhang; instagram.com/hechongren17 ; instagram.com/boogiecousins