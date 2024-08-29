Брайан Уиндхорст об игроках, ставших ближе за лето: «В первую очередь я заметил дружбу Луки Дончича и Николы Йокича»

Лука Дончич и Никола Йокич повеселились в прощальном матче Горана Драгича.

«Люди из НБА звонят мне и спрашивают, заметил ли я, что кто-то в сборной США особенно с кем-то подружился. И я отвечаю, что самые близкие отношения этим летом я заметил у Луки Дончича и Николы Йокича », – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в своем подкасте.

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