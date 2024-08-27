Хуан Нуньес: «Барселона» сделала на меня ставку. Тренер просит быть самим собой и вселяет уверенность на тренировках»

«Барселона» представила новичков команды

На презентации клуб представил новых игроков: защитника Кевина Пантера , форварда Джастина Андерсона , разыгрывающего Хуана Нуньеса , форварда Чимези Мету и центрового Юссуфу Фалля.

Позицию главного тренера занял Жоан Пеньярройя.

Клуб поменял тренера и состав команды после неудачного сезона-2023/24, в котором не завоевал ни одного трофея и не пробился в «Финал четырех» Евролиги .

«Тренер попросил меня взять на себя организацию игры на площадке, помочь партнерам, быть собой и получать удовольствие от игры. На тренировках он вселяет в меня уверенность, чтобы я мог показать себя.

Барселона сделала на меня ставку, дала уверенность, хочу отплатить команде», – заявил 20-летний защитник Хуан Нуньес.

«Встретился с Джабари Паркером. Он хороший парень и отличный баскетболист, здорово с нами, новичками, поладил», – рассказал Пантер.

«Паркер – лидер команды, помогает нам освоиться в городе. Постараемся сделать все, чтобы этот сезон стал успешным», – добавил Андерсон.