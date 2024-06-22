Кевин Пантер об уходе из «Партизана»: «Смешанные эмоции. Иногда приходится принимать определенные решения»

Кевин Пантер высказался об уходе из «Партизана».

«Это деликатная тема, и я думаю, что еще слишком рано говорить об этом. Уверен, что рано или поздно кто-то заговорит на эту тему. Не думаю, что я буду первым. Очевидно, что мои отношения с этим клубом зашкаливают, поэтому хочу, чтобы они оставались такими же, вот и все. Никаких обид.

Испытываю смешанные эмоции. Иногда приходится принимать определенные решения, в которых вы должны поступить так, как должны. Не все решения, которые вы принимаете, люди могут понять. Потому что, когда люди не знают, что происходит, они склонны предполагать. Поэтому я всегда повторяю, что у меня прекрасные отношения с « », – сказал американский защитник.

продолжит карьеру в «Барселоне».