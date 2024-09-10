«Маккаби» разорвал контракт с Дэрилом Мэйконом по соглашению сторон, защитник будет проходить реабилитацию в США

Дэрил Мэйкон решил вернуться в США.

28-летний защитник восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной в китайском чемпионате.

Мэйкон не прошел медицинское обследование в «Маккаби », с которым подписал контракт в это межсезонье. По предварительной договоренности, защитник должен был восстанавливаться в Израиле под присмотром медицинского штаба клуба и завершить переход после выздоровления. Мэйкон решил вернуться в США, окончательно расторгнув контракт с клубом из Тель-Авива по соглашению сторон.